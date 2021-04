Dipartimento sport Forza Italia, Nico Romagnuolo: “Subito aiuti per le società molisane che gestiscono le attività”

Nico Romagnuolo, in qualità di responsabile regionale del Molise per il Dipartimento Sport di Forza Italia, ha partecipato in videoconferenza alla riunione nazionale del settore organizzata dal responsabile Marco Marin.

Nel corso dell’incontro i vari rappresentanti hanno espresso la loro preoccupazione per il settore, particolarmente colpito dall’emergenza Covid, evidenziando da un lato la necessità di approvare gli emendamenti presentati da Forza Italia al dl Sostegni per sostenere un comparto così importante che coinvolge oltre venti milioni di italiani e, dall’altro, di procedere alle riaperture in sicurezza e di individuare nel Recovery Plan risorse adeguate per un piano di rilancio dello sport italiano.

Nel suo intervento, il responsabile molisano Nico Romagnuolo ha sottolineato l’opportunità di dare sostegno concreto alle società che gestiscono le attività sportive in Molise in quanto – ha osservato il rappresentante di Forza Italia – tali realtà non possono contare su numerosi sponsor e supporti così come avviene per altre attività”. Da qui un appello al premier Draghi per dare corso a iniziative efficaci per lo sport regionale