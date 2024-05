Aggressione alla giornalista Calandrella, interviene la Presidente della Commissione Parità e Pari opportunità del Molise, Giusi Di Lalla

In riferimento alla notizia riportata dagli organi di informazione concernente un comportamento inopportuno e scorretto, irrispettoso sia della persona che della professione, posto in essere da alcuni spettatori nei confronti della giornalista Dolores Calandrella in occasione della partita di calcio svoltasi domenica scorsa a Vinchiaturo, la Presidente della Commissione Parità e Pari opportunità del Molise, Giusi Di Lalla, ha espresso sconcerto per l’accaduto e a nome di tutta la Commissione ha voluto testimoniare la piena ed assoluta solidarietà all’operatrice dell’informazione vittima di questi inqualificabili comportamenti.

Episodi come questi -ha evidenziato la Presidente Di Lalla- testimoniano quanto particolarmente grave sia la situazione in taluni contesti in cui le donne si trovano ad operare. Lo si vede non solo nel campo dell’informazione, ma in ogni settore. Occorre che le Istituzioni tutte, insieme agli Ordini di settore, si adoperino al fine di attivare iniziative atte a prevenire tali episodi ovvero a reprimerli, ove si verifichino, nei modi e nelle forme ritenute più opportune. La Commissione Parità e Pari opportunità è schierata in prima linea nella difesa del lavoro e in generale nella difesa e salvaguardia del diritto d’espressione cosí come garantito dalla nostra Costutuzione ad ogni persona e soprattutto ad ogni donna.