Macchiagodena/nei pressi di un bar ubriaco e senza mascherina, sanzionato straniero

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi disposti dal Prefetto della Provincia, dott. Vincenzo Callea, continuano ad eseguire quotidiane verifiche finalizzate ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni anti COVID-19 ed in particolare quelle che disciplinano l’uso delle mascherine, vietano gli assembramenti ed impongono limitazioni ai gestori degli esercizi pubblici.

In particolare i militari della Stazione di Macchiagodena hanno contravvenzionato un cittadino straniero il quale, dopo aver abusato di bevande alcoliche si aggirava nei pressi di un bar sprovvisto della mascherina di protezione, venendo sanzionato in via amministrativa per la manifesta ubriachezza e per aver omesso di indossare i dispositivi di protezione individuale.