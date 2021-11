Isernia/ Concorso per l’assegnazione di posti-letto presso la Casa dello studente

Il Comune di Isernia bandisce un concorso per l’assegnazione di posti-letto di diversa tipologia (posti-letto in stanza singola; posti-letto in stanza doppia; posti-letto in stanza singola riservati a studenti diversamente abili) in mini-alloggi indipendenti, con uno o due vani, più servizi, ubicati in Isernia alla via Sant’Ippolito, presso la Casa dello Studente.

Possono conseguire l’assegnazione del posto-letto:

a) gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere, al fine di conseguire il primo titolo per ciascun livello di studio, ad una istituzione universitaria presente nel territorio della Regione Molise;

b) gli studenti stranieri, apolidi o rifugiati politici iscritti o che dichiarino di volersi iscrivere alle Istituzioni universitarie del Molise, purché il proprio status sia comprovato mediante documentazione rilasciata dalle competenti Autorità;

c) i docenti universitari o equiparati, solo in mancanza di domande degli aventi titoli di cui alle lettere a) e b);

d) i dipendenti fuori sede delle Strutture universitarie, solo in mancanza di domande degli aventi titolo di cui alle lettere a) e b). Tutte le informazioni utili e il testo del bando sono scaricabili collegandosi al sito del comune di Isernia.

SCARICA IL BANDO