Casearia: assegnati i premi ai migliori formaggi

Assegnati i premi di Casearia, la rassegna dei formaggi italiani di Agnone (1-3 settembre) organizzata dall’omonima associazione culturale e dalla Emlive di Erasmo di Pietro. Nelle quattro sezioni, affidate ai giudizio della commissione dell’Onaf (Organizzazione nazionale assaggiatori formaggi), presieduta da Gabriele Di Blasio, ad aggiudicarsi il premio sono stati due caseifici del Molise e due di altre regione.

– Pasta filata stagionata fino a 3 mesi: Caseificio Di Nucci di Agnone (Is) con la stracciata;

– Pasta filata stagionata oltre 3 mesi: Azienda agricola di Carmela Colavecchio di Castropignano (Cb) con il caciocavallo;

– Formaggio semi stagionato fino a sei mesi: Azienda agricola Colle del Nibbio di Civitaluparella (Ch) con Ula;

– Formaggio stagionato oltre tre mesi: Caseificio 4 Madonne di Modena che ha concorso con il Parmigiano Reggiano con 40 mesi di stagionatura.

Ai vincitori l’originale trofeo realizzato dall’artista Ettore Marinelli della fonderia Marinelli, che rappresenta la C stilizzata del logo Casearia. A premiare i vincitori il sindaco di Agnone, Daniele Saia e il vice presidente della Regione Molise, Andrea Di Lucente.

“Ai vincitori vanno i nostri migliori auguri – ha detto il presidente dell’Associazione Casearia, Giuseppe di Pietro -. Un grande ringraziamento va a tutte le aziende che hanno aderito alla nostra iniziativa. A detta dei giurati dell’Onaf, la scelta dei vincitori non è stata facile, proprio per l’altissima qualità dei prodotti in gara. In linea con lo spirito di Caseria anche il premio, non una semplice oggetto in plastica, ma un’opera numerata e firmata di Ettore Marinelli, della millenaria fonderia di Campane che ha voluto essere tra i partner della manifestazione”.