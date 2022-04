Polo di Studio Terminus/Università eCampus: MASTER SCUOLA Didattica metacognitiva: motivazione e apprendimento

Specifiche del Master

Tipologia : Master universitario di I livello

: Master universitario di I livello Durata : 1.500 ore

: 1.500 ore Crediti : 60 CFU

: 60 CFU Modalità didattica : full online con piattaforma informatica accessibile 24/24

: full online con piattaforma informatica accessibile 24/24 Costo : 500 euro (attestato finale incluso)

: 500 euro (attestato finale incluso) Prove previste: verifica scritta delle competenze acquisite; colloquio interdisciplinare finale (al momento online)

Requisiti di ammissione

Laurea triennale o specialistica conseguita secondo l’ordinamento antecedente o successivo al D. M. 509/99. La partecipazione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri master, corsi di laurea, dottorati e scuole di specializzazione.

Ricorda

Puoi usufruire del bonus da 500 euro de “La Buona Scuola” per finanziare il tuo Master nel settore formazione all’Università eCampus.

Destinatari

Il Master di I livello in “Didattica metacognitiva” è rivolto a dirigenti scolastici, staff del dirigente, insegnanti della scuola primaria e secondaria.

Obiettivi

Il Master permette agli iscritti di aggiornare e approfondire le conoscenze teoriche e le competenze d’intervento relative ai processi di apprendimento riflessivi e autoregolati – con particolare attenzione alle componenti cognitive e motivazionali – per favorire il successo scolastico degli studenti. Il Master tratta inoltre il tema della personalizzazione dell’insegnamento a partire da spunti teorici e operativi in merito agli stili cognitivi e di pensiero.

Modalità esami

Due esami scritti da 30 domande l’uno a risposta multipla. Prova finale da 1 CFU che comporterà una breve discussione orale strutturata come sintesi delle competenze trasversali acquisite

Per le modalità di iscrizione contattare la segreteria del Polo di Studio Terminus al n. 0874/418684 per la sede di Campobasso e al n. 0875/85240 per la sede di Termoli

Punteggio

1 punto in graduatoria

Programma completo

Ssd Materia Cfu Basi psicopedagogiche M-PSI/01 Basi cognitive, motivazionali, sociali dei processi di apprendimento 5 IUS/01 Legislazione scolastica 4 M-PED/03 Pedagogia speciale 5 M-PSI/04 Rapporto scuola-famiglia 4 M-PED/03 Pratiche didattiche per la scuola 6 Fondamenti educativi e psicologici M-PSI/01 Interventi metacognitivi a scuola 5 M-PSI/04 Motivazioni ed emozioni nell’apprendimento 5 M-PED/04 Imparare a imparare: metodo di studio e apprendimento individualizzato 5 M-PSI/01 L’autoregolazione del processo di apprendimento 5 M-PED/03 Utilizzo delle nuove tecnologie per l’apprendimento 5 M-PED/03 Valutazione formativa nell’intervento metacognitivo 5 M-PSI/01 Stili di pensiero e stili di apprendimento 5  Prova finale 1



Per maggiori informazioni contattare la segreteria Polo di Studio Terminus Università eCampus ai numeri 0874/418684 per la sede di Campobasso 0875/85240 per la sede di Termoli oppure inviare una mail a [email protected]