Infrastrutture/ Aggiudicata la gara del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina

Buone notizia per l’efficientamento e velocizzazione della rete ferroviaria in Molise. E’ stata aggiudicata la gara per la realizzazione dei lavori di raddoppio della tratta Termoli-Lesina.

‘importo è di 437milioni di euro tra la progettazione e la realizzazione dell’opera. Si tratta di un passo decisivo verso il raddoppio di tutta la linea ferroviaria adriatica. .

La gara è stata vinta dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese compostooda D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali Srl (mandataria), ReseArch Consorzio Stabile Scarl (mandante con consorziata esecutrice Edil Alta Srl), Atlante ScpA (mandante con consorziate esecutrici CSF – Cronos Sistemi Ferroviari SpA e Eredi Giuseppe Mercuri SpA).

La tratta Termoli-Lesina è il solo tratto ancora a binario unico di tutta l’asse Pescara-Bari.