Uiapi-Confartigianato rinnova i vertici per il quadriennio 2015-2018. D’Orazio confermato all’unanimità presidente regionale

Il Consiglio Direttivo di Uiapi – Confartigianato Imprese Molise riunitosi a Campobasso Lunedi 10 febbraio ha rieletto per acclamazione Romolo D’Orazio alla Presidenza per il quadriennio 2025-2028. D’Orazio guiderà quindi anche per i prossimi quattro anni l’Associazione molisana aderente alla maggiore Confederazione italiana dell’artigianato e delle piccole imprese che associa 700.000 imprenditori organizzati in 103 Associazioni territoriali (con 1.201 sedi in tutta Italia), e 21 Federazioni regionali.Ad affiancare D’Orazio al vertice di Confartigianato Imprese Molise saranno due VicePresidenti: Nicoletta Di Clemente (con l’incarico di Vicario), e Luca Zarantonello.

Manager e imprenditore con esperienza pluriennale nel settore moda e tessile, Romolo D’Orazio è stato confermato all’unanimità dal Consiglio Direttivo che gli ha riconosciuto il buon lavoro finora svolto alla guida di Confartigianato Imprese Molise dal 2021 ad oggi dandole un forte impulso sia in termini di presenza e credibilità sui tavoli istituzionali che in termini di servizi per le imprese del territorio, “Confartigianato Imprese Molise” ha dichiarato il Presidente D’Orazio, indicando le linee programmatiche del suo secondo mandato “prosegue il proprio cammino all’insegna della capacità di accompagnare gli artigiani e le piccole imprese nelle grandi trasformazioni economiche e sociali e nelle transizioni green e digitale. Il nostro impegno è al fianco delle micro e piccole imprese molisane. Ringrazio il consiglio direttivo per la fiducia accordatami e sono molto orgoglioso di aver ricevuto la conferma in questo incarico che assumo con grande senso di responsabilità, perché rappresentare l’intera categoria significa tutelare e proteggere il più importante patrimonio che possediamo. Potenzialità e ricchezza che uniscono passato e presente e che si proiettano nel futuro per diventare ciò da cui ripartire, elemento da cui non si può più prescindere” ha affermato il Presidente. “Il valore aggiunto di tutti coloro che fanno impresa è il territorio, prezioso serbatoio di competenze da tutelare. Credo molto in questa visione e l’obiettivo, fra gli altri, è quello di riportare al centro l’organizzazione aprendo il dibattito e il confronto con le altre strutture regionali e nazionali, in modo da rappresentare al meglio le esigenze e rispondere in maniera efficace e puntuale ai fabbisogni degli associati e delle micro, piccole e medie imprese del Molise in generale. Non nascondo le difficoltà che il nostro territorio sta attraversando ormai da anni, difficoltà rese ancora più drammatiche dal momento storico che stiamo vivendo.” Ha concluso D’Orazio. “E per fare questo ho voluto che gran parte della squadra del Direttivo di Confartigianato Imprese Molise fosse confermata al mio fianco integrandola con altri imprenditori provenienti da nuovi settori nei quali l’Associazione si è recentemente impegnata.” Il nuovo Consiglio Direttivo, infatti, risulta composto oltre che dai due VicePresidenti anche dai consiglieri uscenti Nicandro Palumbo, Presidente di Ancos Confartigianato Molise, Celestina Boccamazzo, Vice Presidente Nazionale della Categoria Acconciatori, e dai nuovi eletti Michele Coralbo, Presidente di Anaepa Edilizia Molise, Concettina Fornaro, Stefano Aiello e Paco Manes. Restano in Consiglio anche Manuela Tanno, Presidente del Movimento Donne Impresa, Andrea Zarantonello, Presidente del Movimento Giovani Imprenditori e Francesco Toci, Presidente Onorario dell’Associazione.