Terminus Formazione/ Corso di aggiornamento on line per Amministratore di condominio

Terminus Formazione apre le iscrizioni al corso di aggiornamento per Amministratori di Condominio, in modalità eclusivamente on line.

Il corso consente di assolvere agli obblighi previsti dal D.M. n. 140/2014 in vigore dal 9 Ottobre 2014, che prevede per gli Amministratori l’obbligo di aggiornamento annuale.

Il percorso è composto da moduli formativi che permettono di essere aggiornati con le novità normative introdotte con la “Riforma del Condominio” e fornisce indicazioni utili per la soluzione di problematiche specifiche mutuate anche dalle più consolidate best-practices di gestione del condominio.

Il corso avrà una durata di 20 ore e lo svolgimento è previsto dal 15 al 19 Giugno 2020.

Per le modalità di iscrizioni inviare una mail a [email protected]