Coronavirus aggiornamento/ due persone positive

Dopo dieci giorni sono due le persone positive al Covid 19, si tratta di una persona di Campobasso, appartenente ad un cluster noto, ed una persona di Oratino, rientrata da fuori regione.

Il bollettino aggiornato:

Sono 16411i tamponi processati in regione ( 751 di controllo) , di cui 15222 con esito negativo.

• 438 sono i tamponi positivi totali dall’inizio della pandemia: 361 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di persone di fuori regione

–attualmente positivi 120 ( 113 in Provincia di Campobasso, 7 in quella di Isernia, 1 di altre regioni)

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 2 di cui 0 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva

• 136 i pazienti positivi isolati: in isolamento domiciliare perchè asintomatici (117) Clinicamente guariti 19

• 276 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (214 della provincia di Campobasso, 46 della Provincia di Isernia e 16 di altre regioni) che hanno fatto e superato il doppio tampone

Visite a domicilio dei positivi da parte delle 465 ( 246 Bojano , 92 Larino, 127 Venafro)

156 le persone in isolamento e 0 in sorveglianza

23 i pazienti positivi deceduti