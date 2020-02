Rubrica Economia e Finanza/ Riflessioni sugli investimenti sostenibili

I criteri di scelta di gestioni ESG sono principalmente quattro. La selezione, ovvero la scelta di non investire in società come il tabacco, il gioco d’azzardo, produzione e commercializzazione di armi ecc. La proprietà, ovvero la partecipazione, con il proprio voto in assemblea, alle decisioni in merito alle responsabilità delle società in cui investiamoUno dei motivi prinicipali per i quali investiamo il nostro denaro è per proteggere il nostro futuro e soprattutto il futuro dei nostri figli. Poco, molto poco dedichiamo invece a preoccuparci di come le società sulle quali investiamo impattano sull’ambiente, sulla società civile o su i loro lavoratori. In pochi casi ci preoccupiamo dei fattori ESG.

Salvaguardare il pianeta e la società in cui viviamo è importante e troppo spesso si pensa che investire secondo criteri socialmente responsabili sia meno conveniente. E’ vero il contrario. I criteri ESG aprono nuove frontiere di investimento e prevengono problemi che potrebbero impattare notevolmente sui bilanci delle aziende e quindi sui nostri investimenti.

. L’integrazione: analisi completa di rischio/opportunità all’interno di un portafoglio con mirate scelte di investimento. Ultimo e molto importante, il tema di investimento. Investire direttamente in aree di investimento predefinite come la sostenibilità ( energie rinnovabili, efficienza energetica ecc. ) piuttosto che sui cambiamenti climatici.

Il cambiamento climatico oggi è un esempio delle opportunità di investimento ESG. E’ ormai acclarato che abbiamo la necessità di mantanere stabile la temperatura del pianeta. Se sforassimo un aumento pari a 2°C avremmo serie conseguenze. In questo annoso rischio, si possono cogliere delle opportunità legate proprio alla sfida posta dal cambiamento climatico. E’ quotidianità l’interesse ai temi della sostenibiltà ambientale, come la transizione in atto di molti settori tradizionali, vedi settore automobilistico ed energie.

Investire nel nostro futuro e nel futuro delle nostre famiglie significa puntare su questi settori:

Energie Rinnovabili e Alternative

Efficienza Energetica

Infrastrutture e Tecnologie Idriche

Gestione Sostenibile Suolo ed Agricoltura

Controllo Inquinamento

Gestione Rifiuti Riciclo e Processi

La mia personale sfida dei prossimi anni è offrire ai miei clienti sicurezza e rendimento creando portafogli in ambito di finanza sostenibile.

Il futuro della Terra, nostro e delle nostre famiglie dipende anche dalle nostre scelte di investimento.

Approfondisci ESG/SRI : https://www.potitofrancescofa.com/post/investimenti-socialmente-responsabili

Francesco Potito

