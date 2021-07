Ministero della Difesa: Bando di concorso per 37 Marescialli nelle Forze Armate

Il Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – ha indetto 3 concorsi per 37 Marescialli che saranno operativi nelle Forze Armate. In particolare è previsto l’inserimento nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare.

È possibile inviare la domanda di partecipazione fino al giorno 2 agosto 2021.

I posti a disposizione sono così ripartiti, in base atre bandi di concorso:

a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dodici marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell’Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanita’;

b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di quindici capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie specialisti del sistema di combattimento / ricercatori elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.);

c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell’Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialita’ sanita’.

Per partecipare ai concorsi i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti speciali; c) essere in possesso dell’idoneita’ psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabile dal regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d’autorita’ o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita’ psico-fisica. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento disposto ai sensi dell’art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis del Codice dell’ordinamento militare;g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche’ il fatto non sussiste ovvero perche’ l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’art. 530 del codice di procedura penale; i) non essere sottoposti a misure di prevenzione;j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta’ alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche’ per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e’ nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell’idoneita’ incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi nelle Forze armate.

3. Sono, altresi’, previsti i seguenti requisiti speciali per l’accesso al ruolo dei marescialli dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare ai sensi dell’art. 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle Appendici al presente bando, ovvero essere in possesso di un titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia ad essi equiparato/equipollente.

Allo scopo, la domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio conseguiti all’estero e’ richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e’ disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra’ dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; b) non aver compiuto il 32° anno di eta’; c) per i soli posti per la categoria specialisti del Sistema di combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di cui all’Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a «Segreto NATO».

BANDO