Fincantieri: nuove assunzioni di diplomati e laureati

Fincantieri, azienda leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera, primo costruttore navale occidentale e partner di riferimento di numerosi contractor internazionali a cui fornisce il sistema navale completo e il supporto logistico, effettuerà nuove assunzioni di diplomati e laureati da inserire presso i propri stabilimenti in Italia. La ricerca è rivolta a Supervisori Elettrici di Produzione, i quali dovranno supportare il capo officina e il responsabile di officina nella definizione dei programmi di dettaglio, controllare la disponibilità dei materiali e i documenti di lavoro, controllare e coordinare le lavorazioni assegnate in appalto alle ditte esterne e ottimizzare l’impiego delle risorse assegnate; Tecnici Meccanici Turbine a Vapore, che dovranno svolgere attività meccaniche utili per la verifica del funzionamento in campo e per la revisione dei macchinari fino al successivo rimontaggio e riavvio degli impianti, curare l’avviamento e la consegna dei macchinari, operare a contatto sia con aziende terze sia con i clienti durante le fasi di revisione impianto e supportare i colleghi; Addetti Contabilità e Amministrazione di Gruppo, i quali dovranno elaborare le certificazioni ai lavoratori autonomi, occuparsi della contabilità cespiti e della contabilità paghe, spese viaggio, carte di credito, cassa, ritenute a professionisti e verifiche contabili mensili; Responsabili per Commessa di Apparato Motore, che dovranno fornire supporto alla programmazione e pianificazione delle attività di progettazione dell’ufficio di competenza, supportare il coordinamento delle risorse di progettazione assegnate alla commessa, garantire la gestione delle modifiche e la corretta diffusione delle informazioni relative alla commessa alle unità organizzative aziendali interessate, presidiare l’interfaccia tecnico/programmatica tra tutti i soggetti coinvolti per l’intero ciclo di vita della commessa, monitorare l’avanzamento del progetto e proporre gli interventi correttivi. Per verificare tutte le figure… continua a leggere