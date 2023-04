Venafro/ Postazione del 118 demedicalizzata, sindaco e assessori rinunciano alle indennità

Postazione del 118 di Venafro, demedicalizzata, a partire dall’8 aprile, durante le ore notturne: sindaco e assessori rinunciano alle indennità per pagare il medico.

Lo ha reso noto il primo cittadino del paese molisano, Alfredo Ricci: “I medici sono pochi e non si riesce a coprire i turni in tutto il Molise. Per la Regione non è stato possibile, attraverso il ministero della Salute e il Mef, avere una copertura per l’attività aggiuntiva, allora abbiamo deciso di utilizzare le nostre indennità.