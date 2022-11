Carburante agricolo agevolato, scadenza prorogata al 25 novembre 

L’assessorato regionale all’Agricoltura informa che sono stati prorogati i termini per la scadenza della presentazione delle domande di agevolazione (23%) sul carburante agricolo al 25 novembre 2022.

“Abbiamo così preso atto – spiega l’assessore Nicola Cavaliere – delle istanze giunte dalle organizzazioni agricole, con le quali si richiede appunto la proroga della scadenza dei termini per consentire ad un maggior numero di imprenditori agricoli di accedere ai benefici previsti, anche in ragione delle oggettive e gravi difficoltà che investono il settore in questo momento storico, a livello globale e non solo locale”.

L’agevolazione nasce dunque per garantire un sostegno concreto al comparto, alla luce della pesante crisi economica, energetica e climatica e con la siccità che da mesi rappresenta ormai una grave calamità naturale e rende complicato la lavorazione del suolo.

Si ricorda infine che le domande dovranno essere trasmesse, anche conl’ausilio dei CAA, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]

Tutte le info utili sono sul portale online della Regione.