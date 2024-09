BANDO GOL- Regione Molise /Terminus : Formati con noi gratis– Corso OSSS, aperte le iscrizioni

Cosa è il GOL

Il programma Gol è un’azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia (Missione 5, Componente 1) per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. È un programma che opera all’interno del PNRR per il rilancio dell’occupazione e prevede i seguenti corsi di formazione:

-PERCORSO UPSKILLING “AGGIORNAMENTO”

-PERCORSO RESKILLING “RIQUALIFICAZIONE”

Gol non è un programma cui iscriversi, ma una nuova offerta di servizi per il lavoro. Per accedere al programma GOL bisogna rivolgersi ai Centri per l’Impiego (CPI) presenti nel territorio di competenza chiedendo la profilazione per il progetto GOL.

Destinatari:

a) Beneficiari di ammortizzatori sociali (NASPI o DIS-COLL);

b) Percettori del Reddito di Cittadinanza;

c) Iscritti al Programma Garanzia Giovani (NEET);

d) Donne in condizioni di svantaggio;

e) Disabili;

f) Disoccupati di lunga durata (oltre i 6 mesi);

g) Working poor, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo annuo sia inferiore ai 8.174,00€.

L’Ente Terminus ha integrato l’offerta al Bando Gol con il Corso Operatore Socio Sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria (OSSS).

HAI LA QUALIFICA OSS E RISIEDI IN MOLISE?

FORMATI CON NOI GRATIS E SPECIALIZZATI CONSEGUENDO LA QUALIFICA PER OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE -OSSS della durata di 322 ore

Obiettivi del corso: Dare all’operatore Socio Sanitario conoscenze,competenze ed abilità che rispondono in modo più adeguato all’evoluzione dei servizi alla persona. L’Operatore Socio Sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica e svolge alcune attività assistenziali in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza, sotto la loro supervisione.

Il settore di riferimento offre interessanti spazi occupazionali, in particolare l’ OSSS potrà operare presso: Strutture sanitarie pubbliche e private presenti sul territorio nazionale , Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sanitari gestiti da cooperative sociali (comunità alloggio, residenze per anziani, centri diurni, ecc.) o al domicilio della persona.

Codice Corso 736 – OPERATORE SOCIO SANITARIO CON FORMAZIONE COMPLEMENTARE – OSSS. https://gol.regione.molise.it/public-course/736

