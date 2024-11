Riduzione liste d’attesa, auditi in Regione il sub Commissario Di Giacomo, e il Direttore Generale dell’Asrem Di Santo

Sotto la presidenza del Presidente Nicola Cavaliere (IV Commissione) si sono riunite nella mattinata di ieri la Prima e Quarta Commissione che, nell’ambito dell’Indagine conoscitiva concernente “Riduzione delle liste d’attese, medici non obiettori, COT e Casa della salute”, hanno audito per la Struttura Commissariale per il rientro dal deficit sanitario, il sub Commissario Ulisse Di Giacomo, e di Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Regionale (ASREM) Giovanni Di Santo.

Il sub Commissario Di Giacomo, nel suo intervento ha ricordato i diversi passaggi posti in essere dalla Struttura commissariale, in termini di riunioni tecnico-operative con i soggetti interessati e l’emanazione di specifici decreti di programmazione e di organizzazione, per attivare le iniziative necessarie alla riduzione delle liste d’attesa su tutto il territorio regionale. I dati relativi alle 65 prestazioni che il Ministero della Salute monitora per comprendere il fenomeno delle liste d’attesa, ha spiegato ancora Di Giacomo, riportano per il 2024 dati positivi che evidenziano un’importante riduzione delle tempistiche per le diverse prestazione richieste dall’utenza molisana. Parimenti Di Giacomo ha fornito notizie circa l’organizzazione delle 3 COT, ciascuna per ogni distretto, e delle azioni in via di espletamento per l’attivazione, nelle tempistiche previste dalla normativa nazionale, delle Case della salute sul territorio regionale.

I diversi Commissari hanno posto a Di Giacomo delle domande tecniche per chiarire una serie di questioni riferite agli argomenti oggi in esame e trattazione. In proposito il Presidente Cavaliere ha convocato un’altra seduta congiunta delle due Commissioni per la giornata di domani, al fine di consentire al Sub Commissario di approfondire le domande rivoltegli e fornire ai Commissari gli opportuni riscontri.

Il Direttore dell’ASREM Di Santo, nel suo intervento, ha ricordato tutto il lavoro svolto da lui e dai suoi collaboratori rispetto alle problematiche per le quali è stata chiesta la sua audizione. In particolare, Di Santo, ha evidenziato che, a valle della definizione degli obiettivi assegnati, in particolar modo per le liste di attesa, si è passati alla costituzione di una cabina di regia e all’attivazione di una serie di azioni necessarie a riorganizzare completamente il sistema. Primariamente -ha riferito ancora il dg -, attraverso diversi passaggi organizzativi, si sono ridefinizione le diverse agende mediche che sono state poste alla fruizione del CUP, anch’esso opportunamente rivisto rispetto alle criticità che si sono evidenziate in passato. Parimenti il Direttore ha evidenziato come i vertici della sua struttura in questi mesi si siano adoperati per definire sia l’offerta di servizi e prestazione dell’ASREM sia per individuare la domanda di sanità proveniente da territorio, con un opportuno focus sull’appropriatezza delle prescrizioni di esami diagnostici e visite specialistiche.

Hanno accompagnato il Direttore dell’ASREM i dirigenti dell’azienda, Raffaele Malatesta e Francesco Volpe.

Il Presidente Cavaliere, quindi, ha ringraziato i due esponenti della struttura Commissariale e dell’ASREM che -ha detto- con i loro interventi e chiarimenti hanno consentito al Consiglio regionale di raccogliere una serie dii informazioni ufficiali molto utili a comprendere i diversi aspetti delle problematiche in esame.