Aurora Domus: Avviso per 10 Operatori Socio Sanitari (OSS)

Presso la cooperativa sociale Aurora Domus, a Gorizia, sono disponibili 10 posti di lavoro per operatori socio sanitari (OSS). Per candidarsi c’è tempo fino al 26 maggio 2023.

Requisiti:

Per rispondere all’annuncio di lavoro per OSS presso Aurora Domus è necessario essere in possesso della qualifica professionale di operatore socio sanitario.

Candidatura:

Gli interessati possono candidarsi entro il 26 maggio 2023 presentando il proprio curriculum tramite mail all’indirizzo [email protected], indicando come oggetto ‘OSS A GORIZIA Rif: E098-68407’.

