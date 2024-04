ASST Melegnano Martesana : Bando di concorso per 30 OSS

In esecuzione alla deliberazione n. 175 del 01/03/2024 della ASST Melegnano e della Martesana è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti da OSS, da destinare alle strutture aziendali. La scadenza per presentare domanda è fissata alle 23.59 del 05 maggio 2024.

Requisiti:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della Legge 6 agosto 2013 n. 97,

Età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il collocamento a riposo

Piena ed incondizionata idoneità psico-fisica alla mansione specifica e ai turni sulle 24 ore.

L’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuata a cura di questa Azienda prima dell’immissione in servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione in caso di mancanza della piena ed incondizionata idoneità specifica alla mansione

Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico

Titolo di Studio: attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dall’accordo tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22.02.2001. Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso da quello sopra specificato, sarà onere del candidato dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo del 22.02.2001.



I titoli di studio conseguiti all’estero saranno considerati utili purchè riconosciuti dagli organi competenti equipollenti ad uno dei titoli di studio italiani ai sensi della normativa vigente in materia. A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso dovranno essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al

corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente. Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del bando.



I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

