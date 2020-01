I dolci di Valeria/ Tortina cocco e lampone

*di Valeria Pace

Ingredienti:

Per la frolla al cacao

250g farina

30g cacao

100g zucchero

120g burro

1 uovo

1 tuorlo

Per la farcitura

Confettura di lampone

Per la copertura

200g cocco rapè

150g zucchero

110g albume

Preparazione:

Amalgamiamo il burro con lo zucchero, aggiungiamo poi l’uovo e il tuorlo ed in fine la farina con il cacao.



Formiamo un panetto e mettiamo a riposare in frigo.



Una volta che la frolla sarà ben fredda prendiamola in un foglio sottile e foderiamo degli stampini a piacere (io ho foderato degli stampini piccolini da tartelletta ma va bene qualsiasi tipo di stampino per crostate)



Farciamo la frolla con della confettura di lampone.



Cuociamo le tortine 20/25 minuti a 180°.



Una volta che le tortine avranno terminato questa prima cottura prepariamo il composto di cocco per completare le tortine.



Amalgamiamo il cocco rapè con lo zucchero e l albume



Riempiamo un sac a poche con il composto di cocco e completiamo le tortine con un ciuffo di cocco sulla confettura di lampone (se non avete un sac a poche potete fare anche una pallina leggermente schiacciata da mettere sopra la confettura di lampone)

Ripassiamo le tortine in forno a 220° per 7/8 minuti o comunque finché il composto di cocco non si sarà leggermente dorato.