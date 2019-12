Una parte della brutta avventura di cui è rimasta

L’uomo che era al volante della Giulietta che ha investito una 35enne a Vinchiaturo, che dopo l’investimento non si è fermato per prestare soccorso si è costituito. Si tratta di un ragazzo di 20 anni che è andato in Questura e ha raccontato ai poliziotti della Squadra Mobile di Campobasso l’accaduto motivando il suo comportamento.