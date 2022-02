Il bollettino Asrem ancora non viene pubblicato, ma trapela la notizia di altri tre decessi per Covid in Molise., che fanno salire a quota 551 il totale dei decessi in regione.

Si tratterebbe di due uomini (uno di 64 e uno di 75 anni) e di una donna di 74 anni.

Tutti erano ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso.