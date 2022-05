Settimana Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa: le attività proposte a Campobasso

Come ormai noto, l’8 maggio ricorre la “Giornata Internazionale della Croce Rossa e

Mezza Luna Rossa”. In questa data, scelta in quanto anniversario della nascita di Henry

Dunant, fondatore del Movimento, tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa,

così da avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle diverse iniziative rivolte a tutti, in

particolar modo ai più vulnerabili.



Soprattutto in questo periodo di difficoltà, dovute sia alla pandemia che alla crisi Ucraina, la

Croce Rossa è ancora più presente sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Si è così deciso di organizzare la “Settimana della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa” che

inizierà il 2 maggio con la simbolica consegna della Bandiera di Croce Rossa alle

amministrazioni locali e regionali – grazie al protocollo con l’ANCI – che provvederanno ad

esporla fuori dai rispettivi palazzi e durerà fino all’8 maggio.



Inoltre i Volontari del Comitato di Campobasso, insieme ai Delegati Tecnici Regionali e

Locali, vi aspettano ogni giorno – dal 2 all’8 maggio – in Piazza Vittorio Emanuele a

Campobasso con numerose attività ed iniziative dedicate a conoscere, informare e

sensibilizzare sui sette Principi Fondamentali della Croce Rossa e delle rispettive Unità

Operative che compongono la struttura della Croce Rossa Italiana.



7 Giorni per 7 Principi:

Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità ed Universalità

Nella serata di sabato 7 maggio, infine, verrà allestita un’Escape Room a tema dove tutti

potranno partecipare, ricordando che ogni attività è a titolo gratuito.



Per altre informazioni e per continuare ad essere aggiornati sulle varie giornate, potete

consultare i nostri social:

Facebook: Croce Rossa Italiana – Comitato di Campobasso e Croce Rossa Italiana –

Comitato Regionale Molise

Instagram: cri_campobasso e crimolise

Vi aspettiamo numerosi, per ripartire tutti insieme con i Principi giusti!