Cronaca nazionale/ Si sente male durante una gara velica, colpito dal boma cade in mare e muore

Una giornata di sport si è trasformata in dramma. Tragedia in mare a Livorno. Un velista, di 51 anni, residente a Cattolica, è morto in seguito a un incidente durante una regata nell’ambito della Settimana Velica Internazionale.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stato colto da malore mentre era a bordo e sarebbe stato colpito violentemente dal boma durante una manovra prima di cadere in mare dove è stato recuperato dalla rete dei soccorsi presente durante le regate.

l personale del 118 è intervenuto solo successivamente quando la barca che ha recuperato il velista, ha attraccato a uno dei moletti che punteggiano la costa della città livornese e quando i soccorritori lo stavano già rianimando; purtroppo non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Foto di repertorio