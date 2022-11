Scuola/ Il 18 dicembre Open Day al ‘Pilla’ di Campobasso

La comunicazione tra scuole e società si sostanzia in varie maniere; una di queste è l’organizzazione di ‘open day’, che permette ai genitori e futuri alunni degli isitituti scolastici di prendere contezza non solo della programmazione didattica, ma anche dell’offerta formativa e della logistica dei locali, aule comprese.

L’Istituto di Istruzione secondaria ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso sarà aperto alle visite, appunto per l’open day, il 18 dicembre 2022 ed il 15 gennaio 2023, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 19 per mostrare le proprie specificità e dare ogni spiegazione utile per le procedure d’iscrizione al prossimo anni scolastico.