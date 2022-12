Il grande gospel al Teatro Savoia: dalla Florida JP & the Soul Voices

Un grande appuntamento con la musica gospel domenica 18 dicembre al Teatro Savoia di Campobasso (ore 21) con il concerto show di JP & the Soul Voices, gruppo gospel che ha base nella zona centrale della Florida, nel profondo sud degli Stati Uniti.

Il leader e fondatore del gruppo, “JP” Polk è un pastore e musicista gospel con esperienze in ambito mondiale. Nel 2006 forma il gruppo chiamato “Voices of Life” che poi prenderà il nome definitivo di JP & The Soul Voices nel 2012. Insieme a sua moglie Zelda, altra magnifica voce, e al suo gruppo, è chiamato con regolarità ad esibirsi nei grandi resort circostanti l’area di Disney World, dove viene notato da leggende del gospel quali Donnie McClurkin e Yolanda Adams.



The Soul Voices porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere. John Polk è un grande entertainer, oltre che voce, ed è capace di coinvolgere il suo pubblico creando un’atmosfera di grande festa e gioia.



Il concerto è inserito cartellone “Palcoscenici”, finanziato e prodotto da Regione Molise, Fondazione Molise Cultura e Palco Reale. Biglietti in vendita (euro 10 + diritti di prevendita) sulla piattaforma CiaoTickets, presso i punti vendita Ciaotickets e presso il Botteghino in Piazza Pepe a Campobasso, aperto dalle 17 alle 20 e domenica dalle ore 18,30 alle 21.