Sanità/ Gemelli Molise: il 4 marzo la cessione delle quote al fondo svizzero

L’iter naturalmente non è stato semplice e a breve dovrebbe arrivare l’ufficializzazione del rapporto di cessione delle quote del Gemelli Molise, che dal 4 marzo saranno trasferite al fondo svizzero che aveva presentato mesi addietro specifica proposta.

Si tratta dell’acquisizione del 90% delle quote dell’ospedale, con un’offerta da 33 milioni, che evidentemente è stata considerata la più vantaggiosa tra quelle presentate.

Il Consiglio dei Ministri non ha esercitato i poteri speciali per bloccare la cessione, evidentemente ritenendo che ci siano tutte le garanzie economiche e quelle per il regolare svolgimento dei servizi sanitari previsti.