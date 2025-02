Oratino/Celebrazione del 150° anniversario della nascita del pittore Nicola Giuliani

In occasione del 150° anniversario della nascita di NICOLA GIULIANI (Oratino 1875- Napoli 1938), si terrà un importante incontro dedicato alla commemorazione dell’artista molisano oratinese attivo a Napoli tra Ottocento e Novecento. L’evento, promosso dall’Associazione culturale “Arturo Giovannitti”, in collaborazione con l’Associazione culturale “Vivi l’Arte”,e realizzato con il patrocinio del Comune di Oratino, intende non solo ricordare la vita e le opere di un importante protagonista della cultura artistica del secolo scorso, ma anche continuare a valorizzare il suo contributo nel panorama artistico locale e nazionale.

L’incontro, che si terrà sabato 8 febbraio 2025, alle ore 17.00, presso l’Auditorium Comunale “Libero Altobello” (Via Sotto Giardino) ad Oratino, sarà aperto dagli indirizzi di saluto della Sindaca di Oratino, Loredana LATESSA, e del Presidente dell’Associazione “Arturo Giovannitti”, Luca FATICA. Seguiranno gli interventi di Lorenzo CANOVA, Professore associato di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università del Molise, di Gioele DI RENZO, studioso di storia dell’arte, e di Dante Gentile LORUSSO, ricercatore di arte moderna. A moderare l’incontro sarà Gianna PASQUALE,discendente dell’artista.

Durante l’iniziativa è prevista anche l’esposizione di alcune tra le principali opere di Nicola Giuliani, che i partecipanti potranno apprezzare attraverso un percorso allestito per l’occasione.