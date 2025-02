Il Campobasso, ha ingaggiato il forte centrocampista, Riccardo Chiarello svincolato dal Cesena in serie B dove ha collezionato 19 presenze. Chiarullo, ha militato nell’ Arzignano dove e’ nato, nell’ Alessandria in serie C e nella Giana Erminio sempre in serie C. Il giocatore, sara’ a disposizione del tecnico Prosperi gia’ nella partita casalinga contro il Pontedera che si disputera’ domenica alle 17.30.

Arnaldo Angiolillo