Mirabello/guida ubriaco, 40enne denunciato

Anche nei centri limitrofi al capoluogo l’Arma dei carabinieri ha intensificato i controlli alla circolazione stradale e fin da subito sono fioccate denunce per 2 automobilisti ed una serie di contravvenzioni al Codice della Strada per altrettanti guidatori.

In Mirabello Sannitico i carabinieri in una circostanza si sono imbattuti in un individuo al quale era stata sospesa la patente già tre anni fa per guida in stato di ebrezza perché beccato con tasso alcolemico superiore al limite consentito; giorni fa l’uomo, decidendo di riprendere l’auto senza sottoporsi alla prevista visita medica di revisione della idoneità psicofisica alla guida, è stato puntualmente controllato dai carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto per l’ennesima volta a suo carico.

E così l’uomo, un 40enne di Gildone (CB), sorpreso per due volte di seguito a condurre autovetture con patente di guida non rinnovava per mancanza dei requisiti fisici e psichici, oltre a dover pagare due distinte multe, considerata la recidiva nel biennio, è stato denunciato dai Carabinieri di Mirabello Sannitico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso