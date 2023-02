Il criminologo Vincenzo Musacchio alla Scuola allievi Carabinieri di Campobasso: «L’arma per battere la mafia è la cultura e il senso del dovere»

Sono parole emozionanti e al tempo stesso efficaci quelle che sono risuonate nell’Aula Magna della Scuola Allievi Carabinieri “E. Frate” di Campobasso per ricordare ai giovani allievi le tantissime vittime di mafia. A pronunciarle il criminologo Vincenzo Musacchio, invitato martedì 21 febbraio dal Comandante della Scuola Colonnello Bruno Capece. «Negli ultimi trent’anni, la mafia ha avuto continue metamorfosi, per cui è sempre più difficile riuscire ad affrontarla e sconfiggerla.

Per vincere abbiamo bisogno di magistratura e forze di polizia, ma anche della scuola, della Chiesa, della famiglia. La cultura e il senso del dovere saranno determinanti. Musacchio si è soffermato anche sulla Costituzione affermando che sono ancora pochi i giovani che la conoscono nella sua essenza e nel suo contenuto. Ha poi sottolineato come le mafie vivano mutazioni continue che le rendono sempre più invisibili e letali.

«Hanno sostituito il piombo con il denaro, sono presenti nell’economia globale e nelle dinamiche finanziarie internazionali». «Le nuove organizzazioni criminali mafiose si muovono secondo i principi di trasparenza e silenziosità sembrando più deboli, mentre il realtà sono più forti». Le nuove mafie sono più pervasive e pericolose delle precedenti.



Dove latita lo Stato ci sono loro che sopperiscono alle sue funzioni. Diventano punto di riferimento per la società civile e acquisiscono consenso. La lezione del professor Vincenzo Musacchio ha messo in evidenza che la volontà di fare affari delle mafie trova terreno fertile nell’indebolimento delle difese sociali e culturali. A questo si aggiunge che oggi si mimetizzano e cambiano pelle più che nel passato. Occorre dunque che ognuno di noi si impegni facendo fino in fondo il proprio dovere.