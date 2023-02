APSP Ubaldo Campagnola: bando di concorso per OSS

La APSP Ubaldo Campagnola di Avio (Trento), ha indetto un bando di concorso per OSS finalizzato alla formazione di una graduatoria. Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 3 marzo 2023.

Requisiti

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

 età non inferiore agli anni 18;

 essere cittadini italiani o equiparati ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Sono

equiparati ai cittadini italiani:

o gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

o i cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea;

o i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, non aventi la

cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o

del diritto di soggiorno permanente;

o i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo;

o i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.



I cittadini di altro stato appartenente all’Unione europea ed i cittadini di Paesi terzi,

con esclusione di coloro che sono titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di

protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di

provenienza.

 possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, rapportata alla posizione

professionale da ricoprire;

 idoneità fisica all’impiego. All’atto dell’assunzione, l’Amministrazione ha facoltà di

sottoporre i candidati agli accertamenti sanitari da parte del Medico competente

nominato dall’Amministrazione dalla A.P.S.P., tesi a constatare l’assenza di

controindicazioni al lavoro a cui i candidati sono destinati e al fine della valutazione

della loro idoneità alla mansione specifica.

 immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua. In

caso di interdizione temporanea l’accesso all’impiego è precluso per il periodo

dell’interdizione stessa;

 non essere stati destituiti, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego:

o per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o

viziati da invalidità non sanabile;

o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle

dipendenze della pubblica amministrazione;

 non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

 per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di

tale obbligo.

Alla data dell’eventuale assunzione è necessario inoltre il possesso dei seguenti

requisiti:

 non essere stati, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, destituiti o licenziati da

una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa;

 non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del

rapporto di lavoro in applicazione dell’articolo 32 quinquies del codice penale;

 non essere incorsi, negli ultimi 5 anni precedenti all’assunzione, nella risoluzione del

rapporto di lavoro da una pubblica amministrazione a causa del mancato superamento

del periodo di prova nel medesimo profilo professionale.

BANDO