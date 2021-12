Il 15 dicembre a Campobasso una tavola rotonda per celebrare la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale

In occasione della Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale che si celebrerà mercoledì 15 dicembre, presso l’Hotel San Giorgio a Campobasso, alle ore 16.00, si terrà una tavola rotonda sul tema: “Parità di genere e contrasto alle discriminazioni”.

Il 15 dicembre, è la data scelta dal Governo come momento per mostrare riconoscenza all’impegno e alla dedizione di tutti i giovani che hanno deciso di dedicare un periodo della loro vita al servizio civile e quindi, di conseguenza, al servizio degli altri.

In questa giornata il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, anche in coordinamento con altre Amministrazioni pubbliche e con gli enti di servizio civile, organizza iniziative dedite a sensibilizzare l’opinione pubblica per promuovere e diffondere i valori del servizio civile, attraverso attività di informazione e comunicazione integrata sul ruolo e sulle finalità del sistema.

L’evento di Campobasso, che vedrà il collegamento in streaming con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, vedrà la partecipazione, fra gli altri, del direttore dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Vincenzo De Marco; della professoressa Daniela Grignoli, presidente della filiera dei corsi di laurea in Servizio Sociale all’Università degli Studi del Molise; dell’assessore alle Politiche Sociali della Regione Molise, Filomena Calenda; del presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti; del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina; del sindaco di Sant’Elia a Pianisi, Biagio Faiella; del sindaco di Trivento, Michele Corallo; di Michele Cirelli, operatore volontario in Servizio Civile – Stay Human; di Annarita Fagnano, dipendente agenzia Agorà e operatore locale di progetto. Modererà i lavori la giornalista Melina Marena.