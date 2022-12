I ragazzi dell’Aipd Casanostra Campobasso in visita dal sindaco Gravina

Questa mattina, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio una rappresentanza dei ragazzi dell’Aipd Casanostra Campobasso che, insieme a Manuel Pannitto, operatore dell’associazione, hanno voluto consegnare al Sindaco dei regali frutto del loro impegno, per festeggiare con lui sia l’imminente festività natalizia che la nascita della piccola Annachiara.

“Grazie Aipd Casanostra Campobasso per i vostri regali e, soprattutto, per il vostro pensiero e la vostra sensibilità. – ha detto Gravina a margine dell’incontro- A nome dell’intera Amministrazione comunale di Campobasso auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, agli operatori e a tutta l’AIPD Campobasso, di trascorrere in serenità questo periodo natalizio. Buon Natale.”