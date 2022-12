Associazione Namastè: nuova donazione a tre scuole nel villaggio nepalese di Chhattredeurali

L’associazione “Namasté!” è riuscita a fare per questo Natale una nuova donazione, grazie al sostegno dei piccoli partecipanti al “Mercatino Multietnico Equo & Solidale per Bambini”; il ricavato, generosamente, offerto dai bambini che vi hanno partecipato, è stato da noi utilizzato per consegnare un numero cospicuo di materiale scolastico in una delle tre scuole intercettate nel villaggio nepalese di Chhattredeurali.

Per la precisione sono stati consegnati:

720 quaderni

250 penne

400 matite

100 gomme

12 pacchi di colori

20 pacchi di pennarelli

Suddetto materiale sarà ad uso – fino a fine scorta – di 82 bambini bisognosi di sostegno economico, idicati a noi dai dirigenti scolastici.

“Namasté!” è in attesa di ricevere altre donazioni in modo da provvedere a consegnare altro materiale scolastico nelle due scuole che restano – perciò invitiamo tutti i puri di cuore ad aiutarci in questa nostra impresa.

Rivolgiamo, allora, un affettuosissimo ringraziamento a tutte le piccole ed i piccoli partecipanti del Mercatino, ed ovviamente ai loro (a noi cari) genitori che, con entusiasmo e pazienza, hanno sin da subito accolto l’iniziativa di Namasté “Dai Bambini per i Bambini”.

Ci teniamo a ricordare, anche, che il “Mercatino per i Bambini” si ripeterà nelle date del 17 (pomeriggio) e del 23 (intera giornata); dunque, invitiamo tutti ad essere presenti (tempo permettendo) alla nostra iniziativa, sia come partecipanti che come semplici curiosi; affinché ognuno possa contribuire nelle proprie possibilità, alla buona riuscita dell’evento.

Al “Mercatino per i Bambini” si potranno fare regalini di Natale acquistati a buon mercato e allo stesso tempo informarsi sulle finalità del nostro progetto o lasciare una donazione.

Grazie di cuore per l’attenzione e per il tempo dedicato a leggere il nostro messaggio.

Che possa essere per tutti un Natale amorevole e ricco di benessere interiore ! !

Ancora un affettuosissimo e sentito grazie per il preziosissimo regalo di Natale che (ci) avete fatto…

Costantino Colagrossi

Presidente-fondatore della “Namasté!”