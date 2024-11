Grim Scarl: ognuno, nel suo piccolo, può fare la sua parte contro questa grave emergenza idrica

L’acqua è una risorsa esauribile. ll risparmio idrico è sempre una buona pratica: permette di limitare i consumi e di contribuire al rispetto di una risorsa che, essendo tutt’altro che infinita, va preservata e utilizzata al meglio.

Tale necessità diventa sempre più importante quando l’acqua scarseggia diventando addirittura obbligatorio.

Anche quando ci troviamo in condizioni di normalità è giusto e utile evitare sprechi.

Le maggiori problematiche sono causate da diversi fattori come lo stato ammalorato delle reti, che la Società ha trovato dopo il trasferimento della gestione del Servizio idrico integrato dei comuni del Territorio, dalla diminuzione di acqua a causa delle scarse precipitazioni e dall’aumento degli standard di vita.

La Grim Scarl è impegnata per garantire la regolare erogazione del servizio, anche attraverso attività di coordinamento con le Istituzioni locali e la preziosa collaborazione dei cittadini.

Cambiamenti climatici e sprechi ne limitano la disponibilità. Ecco perché risulta quanto più opportuno seguire delle semplici raccomandazioni perché ognuno faccia la propria parte. Tutti insieme, con semplici gesti quotidiani, oltre a proteggere una risorsa davvero preziosa per tutti, possiamo anche risparmiare sulla bolletta.

1. Utilizzo consapevole e ponderato: non fare, a esempio, scorrere inutilmente l’acqua. Un uso equilibrato è la migliore soluzione contro la dispersione.

2. Ripara il rubinetto o il water che gocciolano. Non sottovalutare le piccole perdite perché al ritmo di 60 gocce al minuto si sprecano 2.000 litri d’acqua in un anno.

3. Controlla periodicamente il contatore. È indispensabile controllare il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli elettrodomestici spenti. Se l’indicatore gira, è meglio richiedere l’intervento di un idraulico per controllare l’impianto: ci potrebbe essere una perdita.

4. Avere cura di chiudere i rubinetti o ancora meglio chiudere l’impianto centrale in caso di periodi prolungati di mancato utilizzo (ad esempio, quando si parte per le vacanze), in modo da scongiurare consumi incontrollati.

5. Raccogliere l’acqua che scorre in attesa che diventi calda per destinarla ad altri usi, a esempio per innaffiare.

6. Utilizzare lavastoviglie e lavatrici solo a pieno carico. Si avrà un notevole risparmio di acqua rispetto a usi molteplici e prolungati.

7. Recuperare l’acqua di condensa dei condizionatori o dell’asciugatrice, per usi domestici, come ad esempio per il ferro da stiro.

8. Applicare riduttori di flusso ai rubinetti delle abitazioni: si potrà risparmiare dal 30% al 50% della risorsa.

9. Non usare il wc per eliminare piccoli rifiuti e installa lo scarico differenziato

Quasi il 30% dell’acqua consumata in un’abitazione viene utilizzata dallo sciacquone del wc che, ogni volta, ne fa uscire circa 8-10 litri. Per risparmiare, si può installare la cassetta del wc con lo scarico differenziato e utilizzare la pattumiera per gettare i rifiuti più piccoli (carta, mozziconi, ecc.).

10. Attivare la tecnologia Eco degli elettrodomestici: si risparmierà acqua, ma anche energia elettrica.

11. Chiudi il rubinetto quando ti lavi le mani o i denti, quando ti radi o fai lo shampoo

Aprire il rubinetto solo quando serve permette di risparmiare una gran quantità d’acqua.

12. Prediligere, nell’igiene personale, la doccia rispetto al bagno in vasca. Si ridurrà di molto il quantitativo di acqua immessa fino al 75%.

13. Chiudere i rubinetti mentre ci si rade, o si compiono altre pratiche di igiene: sarà così possibile risparmiare circa 2.500 litri di acqua all’anno, per persona.

14. Usa il frangi getto. Installare un semplice frangi getto, mantenendolo pulito, può far risparmiare fino al 50% d’acqua.

15. Usa un secchio e non la canna dell’acqua per lavare l’auto E SE PUOI VAI IN UN AUTOLAVAGGIO. Questo permette di risparmiare più di 100 litri d’acqua.

16. Innaffiare piante e orti dopo il tramonto, non con acqua potabile, per evitare l’evaporazione rapida dell’acqua, magari installando sistemi di raccolta per l’acqua piovana che è meno dura e più gradita alle piante.

17. Pulisci le verdure lasciandole a mollo e riutilizza l’acqua del lavaggio per innaffiare le piante. E SE HAI UN GIARDINO DEVI UTILIZZARE O FARTI ISTALLARE UN POZZO. In questo modo si possono risparmiare anche 1.000 litri d’acqua in un anno.

18. Acqua fresca da bere? Tienila in frigorifero! Non lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto perché si rinfreschi. Meglio tenerne una caraffa in frigorifero.

19. Una soluzione pratica e utile per le attività di ristorazione è l’istallazione di un dispositivo autoclave/serbatoio, uno strumento utile ad immagazzinare l’acqua per poter essere riutilizzata in maniera razionata in situazioni di emergenza come avviene sui camper.

Sono piccoli accorgimenti che possono aiutare a consumare l’acqua in modo responsabile. Questo deve essere l’obiettivo di ogni cittadino, in quanto l’ACQUA è una risorsa preziosa per tutti.

