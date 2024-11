Sport e inclusione/Presentazione della squadra di Baskin del Ferentinum Club, unica realtà nel Molise

Un evento speciale il 25 novembre a Palazzo San Giorgio, dove è stata presentata la squadra di Baskin del Ferentinum Club, unica realtà nel Molise. Alla cerimonia ha partecipato la sindaca Marialuisa Forte, che da anni segue con passione le attività del sodalizio campobassano, prima come dirigente scolastico, poi come provveditore agli studi e infine come amministratore locale. La sindaca Forte

ha deciso di “adottare” questa pratica virtuosa, elevandola a icona di sport e inclusione, in coerenza con tutti i propositi che questa amministrazione intende perseguire.



All’evento che ha visto la partecipazione di molti genitori, ha preso parte anche l’assessore comunale alla Politiche sanitarie e alla diversabilità Angelo Marcheggiani e il consigliere delegato allo Sport Luca Praitano. Il Ferentinum Club è un esempio di eccellenza, nato dalla partnership tra l’ASD Ferentinum Club, la Cooperativa Ricerca & Progresso, il Centro per l’Autismo e disturbi del comportamento “Il Granello di Senape”, il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “S. Pertini” di Campobasso e l’Istituto Comprensivo D’Ovidio di Campobasso, con il Patrocinio del Comune di Campobasso e il sostegno del CIP, della Fondazione Europa DECATLHON e dell’azienda Molisana GM INDUSTRIES SRL.



Il Baskin è un’invenzione tutta italiana nata a Cremona nel 2001, caratterizzata da sei canestri e sei ruoli assegnati in base alle abilità del singolo giocatore. Questa disciplina unisce nella stessa squadra ragazzi e ragazze con abilità diverse, permettendo loro di arrivare al tiro a canestro. Il prof. Umberto Anzini, promotore di questa iniziativa, dedica da circa 15 anni il suo tempo e la sua passione a chi ne ha più bisogno, creando un contesto di incontro e dialogo, di relazione e condivisione. L’integrazione tra persone normodotate e persone con disabilità è la spinta principale da cui tutto è partito, trovando oggi nuova forza nel bisogno di socialità e coinvolgimento attivo delle persone più fragili.



Tra gli obiettivi sportivi raggiunti dal Baskin Ferentinum Club, a cui quest’anno è stata riconosciuta la Benemerenza Sportiva di Medaglia di Bronzo per Meriti Sportivi, vi sono la partecipazione per il terzo anno consecutivo al Campionato Nazionale di Baskin contro squadre della Puglia,l’organizzazione della Coppa Italia 2022 a Campobasso con la presenza delle rappresentative di Lazio, Campania, Puglia e Molise, la partecipazione al Torneo AQP Regione Puglia disputato a Foggia e Lecce, il Trofeo Città di Chieti contro San Benedetto del Tronto e la partecipazione al recente evento “Educare@Campobasso” all’interno di tre corsi di formazione organizzati dal MIM e inseriti in Scuola Futura. La prima uscita stagionale si terrà il 1° dicembre a Corato per un torneo impegnativo che vedrà schierate 6 squadre di cui 5 pugliesi.



Subito dopo la presentazione ufficiale in Municipio, allenatore e giocatori sono tornati nella palestra del Pertini per uno dei due allenamenti settimanali. Chiunque voglia assistere ai loro allenamenti o voglia unirsi a loro per giocare può farlo. In questa squadra, campione di inclusione, c’è posto per tutti. Il Ferentinum Club ha conosciuto una crescita esponenziale con ben 46 tesserati e un movimento in continuo fermento, in linea con la crescita di tutto il movimento nazionale dell’EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi), al quale fa capo il Baskin.

Attualmente, le ASD affiliate all’EISI sono circa 220, con oltre 6000 tesserati in 15 regioni italiane e più di 10.000 giocatori, compresi gli

alunni delle scuole in cui si pratica questa disciplina. L’EISI ha varcato i confini italiani e il Baskin viene giocato anche in Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Creta, Slovenia e Serbia.