Gli studenti dell’Istituto Professionale Agrario in visita al pastificio La Molisana, un viaggio che parte dalla terra

Conoscere da vicino il processo di produzione della pasta, dalla selezione delle materie prime al

confezionamento del prodotto finito. E’ quanto hanno avuto modo di fare gli studenti dell’Istituto

Professionale Agrario di Campobasso ospiti per un giorno del pastificio La Molisana del capoluogo.

Fiore all’occhiello del Molise e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, lo storico pastificio “La

Molisana”, si distingue non solo per la qualità dei suoi prodotti ma anche per il suo impegno verso la

sostenibilità ambientale, alimentare e sociale. L’azienda ha infatti avviato negli ultimi anni una serie

di iniziative volte a ridurre l’impatto ambientale della produzione, come l’utilizzo di energia

rinnovabile, la riduzione degli sprechi idrici e il riciclo dei materiali.

Un impegno che va oltre la sostenibilità ambientale. L’azienda è radicata nel territorio molisano e

contribuisce attivamente allo sviluppo economico e sociale della regione. Il dott. Antonio Felice,

responsabile produzione e guida aziendale, è convinto che la collaborazione con le scuole locali sia

un esempio concreto di questo impegno. Attraverso visite guidate e progetti educativi, La Molisana

avvicina i giovani al mondo della produzione alimentare, sensibilizzandoli sull’importanza della

qualità, della tradizione e del rispetto per l’ambiente.

Stessi valori trasmessi ai ragazzi dalla scuola, che nell’azienda di contrada Colle delle Api ha trovato

un esempio virtuoso, una storia di sfide e successi. Grande interesse e forte curiosità da parte degli

studenti, che hanno potuto toccare con mano una realtà storica solida e proiettata con slancio nel

futuro, che concilia business ed impegno sociale nel rispetto di persone e territorio.

“Un’esperienza formativa completa – ha commentato il docente Domenico Pizzacalla- che ha

permesso agli studenti di approfondire le proprie conoscenze sul settore agricolo, comprendendo il

legame tra impresa e territorio, stimolando la passione per questo mondo. L’introduzione

all’Industria 4.0 ha evidenziato come l’innovazione tecnologica possa migliorare le performance

lavorative senza sostituire l’elemento umano, come avviene anche nell’Agricoltura 4.0, che permette

di ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi e aumentare la produttività, affiancando gli agricoltori

nel loro lavoro”.