Roma, va a casa del fidanzato e lo trova senza vita sul divano

(Adnkronos) – Dopo il sabato serata passato insieme, è tornata a casa del fidanzato e lo ha trovato morto sul divano. E' successo questa mattina, intorno alle 10.30, in una abitazione in via Rodolfo Morandi, a Fidene. A chiamare i soccorsi la ragazza. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118. La vittima, un 31enne italiano, sarebbe morto per cause naturali. Sul corpo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, nessun segno di violenza. Nessuna effrazione in casa, né tracce di droga. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti di Fidene. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)