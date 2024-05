Giornata Internazionale degli Infermieri/L’Opi Molise lancia il laboratorio artistico

Il 12 maggio si celebra la Giornata Internazionale degli Infermieri (12 maggio) istituita nel 1965 dal Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) nella data di nascita di colei che è considerata la madre dell’infermieristica moderna, Florence Nightingale.



Per l’occasione l’Ordine interprovinciale delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Campobasso- Isernia, guidato dalla Presidente M. Cristina Magnocavallo, propone un evento che si terrà sabato 11 maggio, alla vigilia, rivolto a tutti gli iscritti che, nel privato o nel pubblico, si dedicano con impegno e passione al proprio compito. Valorizzare dunque la professione, ma anche le singole persone, mettendo in luce e condividendo gli interessi che coltivano nel tempo libero.



L’evento, che si terrà al Coriolis di Ripalimosani a partire dalle 14.00, tratterà contenuti fondamentali in materia di etica e bioetica, grazie al prezioso contributo di esperti, per passare poi allo storytelling e al nursing narrativo, l’approccio che mira a mettere al centro la persona e non la malattia. Ecco allora la novità di quest’anno: la prima edizione del Laboratorio Artistico, dedicato alla creatività degli iscritti.



Invitati a partecipare attraverso un avviso pubblico a condividere con i colleghi alcuni momenti dei loro personali interessi, i professionisti che hanno aderito si cimenteranno in arti diverse, dalla musica al teatro, dalla poesia alla pittura. Per rendere la celebrazione della Giornata dell’Infermiere ancora più ricca e sentita.



Insieme all’Ordine si sono attivati per questa manifestazione i volontari del CIVES, il Coordinamento Infermieri Volontari Emergenza Sanitaria di Campobasso e Isernia, che saranno in piazza dal mattino per le giornate nazionali di prevenzione “Missione salute”: ascolto sanitario, orientamento e sensibilizzazione per creare prossimità verso i cittadini.



Spazio anche al merito: durante l’evento di sabato verranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori del “Premio Florence”, II edizione, riservato a tutti gli infermieri neolaureati e neoiscritti. Alle migliori 3 tesi di laurea del 2022/24 verrà assegnato un premio del valore di 250 euro; una sintesi del lavoro migliore sarà pubblicata sul sito istituzionale.



Protagonista della manifestazione sarà anche la Campagna nazionale “Nutriamo la salute” lanciata dalla Federazione nazionale (FNOPI) e portata sul territorio dall’Ordine in un pomeriggio che sarà fatto di scambio, di confronto, di scoperta e di crescita, umana e professionale, per tutti.