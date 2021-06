Esposito presenta mozione per valorizzare e promuovere il Campobasso Calcio

Domenico Esposito, Presidente gruppo consiliare di FI, ha depositato , in qualità di primo firmatario, una mozione consiliare inerente proposte per la valorizzazione e la promozione del Campobasso Calcio, in ragione del brillante risultato raggiunto, la promozione in Serie C.

“La partecipazione della nostra Società Calcistica Cittadina in un Campionato professionistico – afferma il consigliere – rappresenterà una importante leva per la maggior promozione turistica della città di Campobasso, ma nel contempo anche dell’intera regione, e non può trovarci impreparati!”.

“E’ doveroso dare attenzione al popolo Rosso/Blu – continua il consigliere Esposito -che in maniera chiara ha dichiarato la gioia sconfinata di poter nuovamente celebrare la nostra città su rettangoli di gioco di valore professionistico.”.

La proposta del consigliere comunale è quella di organizzare un momento celebrativo ” Notte Rosso/Blu, coinvolgendo l’intero territorio comunale al fine di realizzare i valori espressi dal grande gioco del calcio”.