Dopo due anni tornano a riunirsi a Palazzo San Giorgio i Consiglieri del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine

Giovedì 05 maggio, si sono tornati a riunire, presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Giorgio, i piccoli Consiglieri per il consueto laboratorio mensile del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine di Campobasso

Da gennaio del 2020, data dopo la quale l’emergenza pandemica ha costretto allo svolgimento delle attività online anche le riunioni del Consiglio dei bambini e delle bambine, quella di questo pomeriggio è stata la prima volta che il laboratorio è tornato a svolgersi in presenza, dopo due anni, e all’interno della Sala del Consiglio Comunale di Campobasso.

Ad accogliere nuovamente a Palazzo Sn Giorgio i piccoli Consiglieri comunali, eletti a rappresentare tutte le classi IV e V degli istituti di scuola primaria presenti in città, c’erano, per conto dell’amministrazione comunale, il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi e il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, insieme ai volontari del Comitato Unicef Campobasso guidati dal presidente provinciale dell’Unicef, Sara De Castro.

“Riavervi qui e potervi riaccogliere nuovamente in questa sala è non solo un piacere– ha dichiarato il sindaco Gravina nel salutare i giovani consiglieri seduti tra i banchi dell’Aula Consiliare – ma rappresenta anche una grande emozione per tutta l’Amministrazione comunale e per il Consiglio Comunale di questa città. Ben tornati!”

Quello di oggi, giovedì 5 maggio, è stato anche l’ultimo incontro utile prima che i bambini possano presentare la loro proposta all’Amministrazione in un prossimo incontro che verrà presto concordato e che si terrà, anche questo nuovamente in presenza, per la fine del mese di maggio

Lo scopo del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine, frutto del progetto coordinato dal Comune di Campobasso e dal comitato UNICEF Campobasso, è quello di avvicinare i più piccoli alle scelte che riguardano il Comune e ha come obiettivo la partecipazione propositiva dei bambini al miglioramento del contesto territoriale in cui vivono

“Una simulazione costruttiva e formativa di uno scenario di partecipazione democratica – ha sottolineato il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi – all’interno del quale i piccoli Consiglieri hanno l’opportunità di sperimentare e conoscere i processi della pubblica Amministrazione e che funge anche da organismo di consultazione per gli stessi Amministratori.”