Milano/Svuotano patrimonio di una società e comprano casa al mare in Molise. Arrestate due persone

Avrebbero portato via dal patrimonio della loro società oltre 2,5 milioni di euro, portardola al fallimento nel dicembre del 2020, omettendo di pagare le imposte per quasi un milione di euro. Poi acquistano una casa a Campomarino, località di villeggiatura in provincia di Campobasso, ora finita sotto sequestro.

una coppia di coniugi è stata arrestata dalla Guardia di Finanza (lui in carcere e lei ai domiciliari) di Milano che ha anche sequestrato quote societarie, immobili e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di 3 milioni e 421 mila euro.(Fonte Askanews)