De Benedittis chiude la campagna: “Accanto alla nostra bellissima squadra di candidati e sostenitori”

Si terrà venerdì 7 giugno la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco per il centrodestra a Campobasso Aldo De Benedittis.

Appuntamento in programma alle 18 al Grand Hotel Rinascimento, in Via Labanca 37.

“Sarà l’occasione giusta – dichiara De Benedittis – per salutare e ringraziare i cittadini, i candidati alla carica di consigliere comunale, i responsabili dei movimenti che compongono la nostra squadra e i rappresentanti politici della coalizione. L’ideale epilogo di un percorso appassionante, affrontato in queste settimane in ogni angolo del Capoluogo accanto a tante amiche e amici, sostenitori che sognano una nuova Campobasso e che, come me, amano questa città”.

“Una straordinaria esperienza – aggiunge – che sarà ricordata nel comizio finale e che ci auguriamo sia solo un punto di partenza. Così come saranno ribadite, insieme al presidente della Regione Francesco Roberti, le nostre priorità programmatiche per rilanciare Campobasso e per farla tornare grande”.