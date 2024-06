Erasmus +: docenti e studenti della Brigida volano in Polonia. Scambio di buone pratiche e arricchimento culturale per le due scuole partner

Una settimana di studio, lavoro e scoperta per un gruppo di docenti e studenti dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli, volato in Polonia, a Cracovia, nell’ambito del progetto Erasmus+. Per la prima volta insieme agli insegnanti sono partiti anche 25 studenti, 22 della scuola secondaria di primo grado e 3 della primaria, un’occasione unica per gli alunni che per una settimana hanno vissuto gomito a gomito con i loro coetanei polacchi della scuola Podstawowa nr 95, diretta dalla prof.ssa Anna Hanusiak.



Al programma di mobilità hanno partecipato come accompagnatori i docenti dell’IC Brigida Giulia De Rosa e Yustyna Barbara Glowacka, i docenti Angela Del Vecchio, Sebastiano Cassetta, Mara Ricci, Daniela De Silvio, Rino Greco insieme al dirigente Francesco Paolo Marra in job shadowing, un programma di arricchimento professionale, culturale e umano degli insegnanti che hanno avuto l’occasione di osservare il lavoro dei colleghi polacchi, costruire relazioni, scambiare esperienze e acquisire nuove strategie di insegnamento e valutazione.



Un’opportunità unica anche per gli studenti della Brigida che sono entrati a contatto con la vita e le attività dei loro coetanei polacchi, con un arricchimento umano e interculturale che sarà fondamentale per la loro crescita di studenti e futuri cittadini europei. In particolare i ragazzi della secondaria hanno seguito lezioni di matematica, fisica, scienze e inglese, oltre attività sportive e musicali. I ‘brigidini’ hanno presentato ai compagni polacchi la loro scuola attraverso attività di gamification e robotica, spiegando anche il funzionamento del sistema scolastico italiano.



All’interno del fitto programma anche visite guidate sul territorio come quella alla miniera del sale di Wieliczka, al Museo dei Czartorysk, dove è esposto il famoso dipinto di Leonardo da Vinci “Dama con l’ermellino” realizzato dal grande scienziato, inventore e artista tra il 1488 e il 1490. Molto suggestivo anche il tour nel centro storico di Cracovia.



Attività outdoor invece per i piccoli della primaria con diverse escursioni tra cui la visita al parco della Carrozza Incantata.



L’iniziativa si è confermata occasione di confronto tra culture e lingue diverse, con lo scopo di accompagnare lo sviluppo educativo sia degli studenti che dei docenti in chiave europea, a sostegno di una società più equa, inclusiva e al passo con le trasformazioni del presente. Il programma Erasmus continuerà a ricoprire un ruolo di spicco nell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Brigida, che ha ottenuto l’accreditamento per nuovi progetti di mobilità, arricchendo l’offerta formativa della scuola.