Covid/Focolaio a Trivento, l’ordinanza del sindaco Corallo

Dopo il focolaio di casi Covid registrato a Trivento fino a ieri, si contavano 35 casi di cui gran parte asintomatici, diversi sono giovani che ancora non sono vaccinati, o hanno solo la prima dose di vaccino, il sindaco Pasquale Corallo ha emesso ordinanza apposita:



-Atteso che nel territorio di Trivento è in atto un sensibile aumento dei casi Covid-19;

-Considerato che sempre più spesso i cittadini di Trivento si rivolgono a laboratori privati per sottoporsi a test antigenici e/o molecolari per verificare l’eventuale positività al COVID-19;

-Considerato che i risultati di tali test, quando positivi, rendono opportuno, in logica preventiva, l’adozione di tutte le misure di contenimento e le relative limitazioni in attesa della conferma all’esito dell’effettuazione dei test molecolari da parte di ASREM;

-Considerato che tuttavia i predetti risultati, anche se positivi, non vengono comunicati al Sindaco attraverso canali istituzionali, bensì soltanto segnalati spontaneamente dai diretti interessati;

-Considerato che tale situazione, se demandata soltanto alla volontà responsabile dei singoli, espone al rischio di non venire a conoscenza di casi risultanti positivi ai test effettuati presso laboratori privati, che potrebbero, poi, essere confermati, come talora accade, dai test eseguiti da ASREM;

-Considerato che conseguentemente, il rischio è quello di non essere nella condizione di adottare tutte le misure preventive necessarie anche per i casi risultati positivi ai test (molecolari e/o antigenici) effettuati nei laboratori privati ma non a conoscenza del Sindaco;

-Ritenuto che si rende urgente prevedere la costante comunicazione al Sindaco dei casi risultati positivi ai test molecolari e/o antigenici eseguiti presso strutture private, regolarmente autorizzate, onde consentire al Sindaco di avere certezza di ogni situazione di positività, anche se da confermare con successivo test effettuato da ASREM;



CON ORDINANZA DEL SINDACO N. 37 DEL 03/09/2021

1) E’ fatto obbligo a tutti i cittadini, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, che risultino positivi al COVID-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso strutture, pubbliche e/o private, di comunicarlo senza indugio al Sindaco;

2) E’ fatto obbligo alle persone conviventi dei cittadini risultati positivi di rispettare le norme di sorveglianza fiduciaria (isolamento fiduciario);

3) E’ fatto obbligo ai competenti medici di base ovvero pediatri di libera scelta, alle strutture sanitarie, laboratori e farmacie: di comunicare al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, nei 5 giorni antecedenti alla data della presente ordinanza siano risultati positivi al COVID-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture; per il seguito, di comunicare in maniera giornaliera l’elenco di coloro che, residenti o domiciliati nel Comune di Trivento, risultino positivi al COVID-19 all’esito di test molecolari e/o antigenici effettuati presso le anzidette strutture;

4) Le predette comunicazioni dovranno pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo

[email protected]



Il Sindaco

Dott. Pasquale Corallo