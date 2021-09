Arrivati in Molise profughi afghani

Sono arrivati i profughi dall’Afghanistan, su dei pullman che li hanno portati dall’Abruzzo in Molise. Sono 64 persone in tutto, per lo più famiglie con bambini, che sono stati accolti e dislocati fra Campobasso, Isernia e Termoli. 19 persone hanno trovato alloggio al Cat di Roccaravindola.

La Prefettura ha raccolto anche diverse disponibilità da parte di comuni molisani a ospitare i profughi in arrivo. A Montaquila e Macchiagodena gli alloggi messi a disposizione sono già pronti e possono arrivare fino a 3.

Le 64 persone arrivate in Molise hanno già ultimato il periodo di quarantena nel centro di accoglienza abruzzese di Avezzano.