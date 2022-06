Corpus Domini 2022/I ringraziamenti del sindaco di Campobasso a SEA e SEAC

“Per rendere questi giorni di festa così gioiosi e per permettere ad ognuno di noi di godere appieno della nostra festa più bella, quella del Corpus Domini, è stato fondamentale l’impegno continuo e la dedizione al bene della nostra comunità che gli operatori della Servizi e Ambiente Campobasso (SEA) e gli agenti del nostro corpo di Polizia Locale hanno profuso senza risparmiarsi, con quel vero spirito di servizio che credo debba rendere orgogliosa tutta la nostra città.

Perché è anche e soprattutto grazie al loro lavoro che chi è arrivato a farci visita, chi è venuto per conoscere Campobasso e le sue tradizioni, ha trovato una città pulita sin dalle prime luci del mattino e controllata, sicura, sempre vivibile nonostante il grandissimo numero di persone che, finalmente, sono tornate a riempire le nostre strade.

Un plauso va all’intero settore mobilità per aver organizzato un sistema che ha permesso di minimizzare il più possibile i disagi per i cittadini in questi giorni di festa e per la funzionalità dimostrata dal servizio navette, reso operativo grazie alla disponibilità della SEAC, in occasione della giornata del Corpus Domini sia la mattina, per permettere di assistere alla sfilata degli ingegni, sia il pomeriggio, per il concerto nell’Area Eventi di Selva Piana.

Se ancora una volta la Fiera del Corpus Domini ha potuto accogliere tanti commercianti ambulanti, lo si deve al lavoro del settore Commercio del nostro Comune, impegnato da mesi per curare dettagli e particolari che sono quelli che poi fanno la differenza.

Dietro la tanta gioia e la tanta speranza che abbiamo condiviso in questi giorni c’è la fatica e l’impegno di questi uomini e queste donne e a loro dico grazie a nome di tutti i campobassani per il bel Corpus Domini che ci hanno regalato con il loro lavoro.”

Roberto Gravina

Sindaco di Campobasso