Coronavirus, un nuovo ricovero e due dimissioni dal Cardarelli nelle 24 ore

Situazione tutto sommato stabile, quella dell’epidemia da Covid in Molise nelle ultime 24 ore, ma con la buona notizia che non si registrano decessi. C’è un nuovo ricovero in Malattie Infettive con un paziente di Isernia e due dimessi dallo stesso reparto con pazienti di Campobasso e Termoli.

I ricoverati sono 12, di cui 11 nel reparto di Malattie Infettive e uno in Terapia Intensiva. Sono 104 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 416 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 25% e 77 i nuovi guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: solo Campobasso registra numeri in doppia cifra (24),