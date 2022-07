Coronavirus/ Un nuovo decesso e 5 ricoveri al Cardarelli nelle 24 ore

Sono notizie terribili e dolorose quelle sull’epidemia da Covid in Molise nelle ultime 24 ore. Si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 58 anni di Bojano che era ricoverato in Malattie Infettive. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 639.

Si registrano 5 nuovi ricoveri, di cui uno in Terapia Intensiva: pazienti di Campobasso (2), Cercemaggiore, Frosolone e Pesche (Rianimazione).

Oggi si registrano 572 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1517 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 37,7%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi : Bojano 13, Campobasso 97,Campomarino 10, Cercemaggiore 11, Isernia 56, Larino 15, Montaquila 11, Riccia 15, Termoli 74, Trivento 11, Venafro 46. Oggi si registrano 417 guariti.